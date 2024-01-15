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Afyonkarahisar'da kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin geleceği yönünde alınan istihbaratı değerlendirerek Konya-İzmir Köprülü Kavşağında uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan otomobilin bagajında 2 kaçak göçmen bulundu. Sürücü ve 6 kaçak göçmen gözaltına alındı, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

15.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:11
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AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla giren biri çocuk 6 Suriyeliyi yakaladı. Kaçak göçmenlerden 2'si durdurulan otomobilin bagajından çıktı. Afyonkarahisar'a kaçak göçmenlerin geleceği yönünde alınan istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar girişindeki Konya- İzmir Köprülü Kavşağında uygulama noktası oluşturarak A.H.'nin kullandığı 42 ATT 754 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler biri çocuk 6 kişinin yurda kaçak yollarla giren Suriyeliler olduğunu ve belgelerinin bulunmadığını tespit etti. Kaçak göçmenlerin 2'si aracın bagajında yakalandı. Olayın ardından sürücü A.H. ile yakalanan 6 kaçak göçmen üst aramalarının ardından gözaltına alındı. A.H. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. 6 kaçak göçmen hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. (DHA)

Afyonkarahisar\'da kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı - Son Dakika
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