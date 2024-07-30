Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden muavin Necmettin Kırçıl, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Kırçıl'ın cenazesi merkez Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'ne getirildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırçıl'ın naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Kırçıl'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Dün Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarpmış, 38 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da kaza sonucu hayatını kaybeden muavin Konya'da defnedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?