Afyonkarahisar\'da lastiği patlayan kamyonete arkadan gelen kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.T. idaresindeki 34 HEP 691 plakalı kamyonetin Afyonkarahisar- İzmir kara yolunun 10. kilometresinde lastiği patladı.
Yol kenarında bekleyen kamyonete K.P. yönetimindeki 03 RK 044 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerinde sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç içerisinde sıkışan K.P. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne, K.T. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan K.P'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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