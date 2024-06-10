Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne 16 bin 679 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin, karayolları denetim istasyonunda kontrol için durdurmak istediği tırın sürücüsü "dur" ikazına uymayarak kaçtı.
Araç, kısa süre sonra Hava Meydan Komutanlığı Kavşağı'nda durduruldu.
Ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücüye 16 bin 679 lira ceza kesildi, araç otoparka çekildi.
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