Afyonkarahisar\'da Rengarenk Taşlardan Takı ve Hediyelik Eşya Üreten Köylü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki köyüne atölye kuran 51 yaşındaki Hazım Bozca, rengarenk taşlardan yaptığı takı ve hediyelik eşyalarla evinin geçimini sağlıyor.
Armutlu köyünde yaşayan Bozca, uzun yıllar Denizli'de tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.
Geçirdiği iş kazası nedeniyle mesleğini bırakan Bozca, 2010'da bir arkadaşının tavsiyesiyle takı tasarımı eğitimi aldı.
Köyündeki evinin yanına "Değerlitaş İşleme Atölyesi"ni kuran Bozca, Türkiye'nin farklı illerinden topladığı rengarenk taşları işleyerek takıya ve hediyelik eşyaya dönüştürüyor.
"Genelde gümüş ürünler üzerine taşları işliyorum"
Bozca, AA muhabirine, Türkiye'deki açık araziler ve dağlardan taşlar topladığını söyledi.
Türkiye'nin taş konusunda çok zengin olduğunu vurgulayan Bozca, şöyle konuştu:
"Ülkemizin her bölgesinden değerli taş topluyoruz. Ama genelde Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çok değerli taş buluyoruz. Taşları işleyerek ya da işlemeden satışını yapıyorum. Genelde gümüş ürünler üzerine taşları işliyorum. Yüzükler, kolyeler, bileklikler, küpeler, tespihler ve çeşitli hediyelik eşyalar tasarlıyorum. 103 farklı taştan bunları yapıyorum. Bunların arasında yakut ve safir bile var."
Meraklılarına işi öğretmek istiyor
Bozca, Türkiye'nin farklı kentlerindeki bijutericiler ile gümüşçülerden yoğun sipariş aldığını, onların ürünlerine istenilen değerli taşları yerleştirerek gönderdiğini anlattı.
Değerli taşların bazılarının kilogram, bazılarının gramla satışının yapıldığını aktaran Bozca, "Bu iş sabır ve emek istiyor. Hedefim, Afyonkarahisar'da bu işi ve inceliklerini öğretmek. Meraklı ve isteyen olursa, bu işi kurs açarak da herkese öğretebilirim."ifadesini kullandı.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Rengarenk Taşlardan Takı ve Hediyelik Eşya Üreten Köylü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?