Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Ölü, 17 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Restoran Yangını: 1 Ölü, 17 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında, temizlik işçisi Hanım Çakır hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yangın anında içeride paniğin hakim olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

22.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFYONKARAHİSAR'da temizlik işçisi Hanım Çakır'ın (41) öldüğü, 17 kişinin de etkilendiği ahşap restorandaki yangının ilk anlarında, içeridekilerin alevlerden kaçarken yaşadığı korku ve panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da iddiaya göre ısıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiği ahşap restorandaki yangının ilk çıkış anları, içeridekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerden etkilenen 18 kişiden temizlik işçisi Hanım Çakır'ın hayatını kaybettiği yangının başladığı anlarda içeridekilerin alevlerden kaçma telaşı, görüntülerde yer aldı. Restoranın tahliyesi sırasında yaşanan korku ve panik anında, "Çık, Çık. Dükkanı boşaltın. İtfaiye arayın" diye sesler duyuldu.

'YANIYOR' FERYADI

Görüntülerde; alevin sardığı restoranda bazılarının yangın tüpüyle söndürmeye çalışması, tavandan yanan ahşapların döküldüğü sırada içerdekilerin çıkma çabası ve çocukların zarar görmemesi için yaşanan telaş yer aldı. Restorandan çıkanların bazılarının dükkan önünde park halindeki araçları uzaklaştırma gayreti, bazılarının kapanan kapıyı açmak için alevlerin arasına girdiğinin yer aldığı görüntülerde; dışarıdan hortumla su sıkan bir kişinin çevredekilerin alevlerden zarar görmesini engellenmeye çalıştığı anlar yansıdı. Dışarı çıkanların ise "Yanıyor" diye feryadı ve yangını söndürme çabası görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Hakim, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.