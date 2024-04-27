Afyonkarahisar\'da sağlık çalışanları ve öğrenciler Gazze\'yi protesto etti

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Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası grup adına açıklama yapan Serkan Eray Özsoy, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak 'Sessiz Yürüyüş"lerinin 24. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan yalnızca 3-4 hastane mevcut olduğunu aktaran Özsoy, Gazze'deki durumun kelimenin tam anlamıyla bir soykırım olduğunu dile getirdi.

Boykotun gevşetilmemesi ve alışkanlık haline getirildiğinde kazananın mazlumlar olacağını anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Dünya yeni bir bahara gebeyken biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."