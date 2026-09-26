Afyonkarahisar'da TIR'ın çekicisi köprüde askıda kaldı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da TIR'ın çekicisi köprüde askıda kaldı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar\'da TIR\'ın çekicisi köprüde askıda kaldı, 1\'i ağır 6 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar-İzmir yolundaki köprüde tuğla yüklü TIR ile 3 otomobil çarpıştı, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. TIR'ın çekicisi köprü korkuluklarında askıda kaldı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı; yaralılardan TIR şoförünün hayati tehlikesi bulunuyor.

AFYONKARAHİSAR'da TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- İzmir yolunun 6'ncı kilometresindeki oteller bölgesi olarak bilinen mevkiideki köprü üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen tuğla yüklü TIR ile 3 otomobil çarpıştı. Şoförünün kontrolünü yitirdiği TIR'ın çekicisi, dorseden ayrılıp refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra köprü korkuluklarında askıda kaldı. Kazaya karışan otomobillerden biri de köprünün korkuluklarında askıda kaldı. Kazada, TIR şoförü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan TIR şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- İzmir yolu bir süre araç trafiğine tamamen kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeGüncelİzmirAfyonKazaSon Dakika

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