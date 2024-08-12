Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine çarpan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü hayati tehlike taşıyor.

12.08.2024 13:56
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

R.K. (53) idaresindeki 07 VS 38 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Çalışlar Kavşağı'nda N.A. yönetimindeki 03 AGB 205 plakalı tırın dorsenine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Ö. (57), Ş.K. (39), Ü.E.K. (8) ile E.K. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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