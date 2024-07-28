Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Aile Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Aile Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilde bulunan çift ile çocukları hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise tedavi sonrası gözaltına alınacak. Kazaya tanık olan ailenin diğer üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

28.07.2024 14:27
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazesi çıkarılarak morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan tır sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

G.K.Z'nin farklı otomobille aynı güzergahta seyreden anne ve babasının da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA

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