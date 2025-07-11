Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 17'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartlı olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakıldı.
Kentte, 8 Temmuz'da nitelikli yağma, tefecilik, uyuşturucu satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
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