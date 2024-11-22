Afyonkarahisar'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 17 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 17 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi etkilendi. Olayın sebebi olarak sobadan çıkan kıvılcımlar gösterildi. Yangın, öğretmenler için düzenlenen bir etkinlik öncesinde meydana geldi.

22.11.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YANGININ BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar'da dün saat 18.30 sıralarında, kömür sobasındaki alevlerin perdelere ve masalardaki örtülere sıçraması sonucu çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de etkilendiği yangının boyutu gündüz ortaya çıktı. Sadece iskelet yapının kalmış hali ve restoranın önündeki motosikletin bazı bölümlerinin erimiş durumu, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yanan yapı içinde inceleme yaptığı görüldü.

'TELEFONUNU ALMAK İÇİN GİRDİ, DIŞARI ÇIKAMADI' İDDİASI

Yangında hayatını kaybeden temizlik personeli Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesinde toprağa verildi. Afyonkarahisar Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından öğle vakti beklemeden kıldırılan cenaze namazına hayatını kaybeden Çakır'ın eşi Yahya Çakır, çok sayıda yakını ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ve Salar Belediye Başkanı Halil Aygün de katıldı. Hanım Çakır'ın içeride unuttuğu cep telefonunu almak için tekrar restorana girip, dışarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Diğer yandan yangından etkilenen 17 kişiden yalnızca 1'inin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da yangın sırasında dışarı çıkmak için camı yumrukladığı için elinden yaralandığı öğrenildi.

'DAHA BÜYÜK FACİALAR YAŞANABİLİRDİ'

Yangın sırasında restoranda bulunan Türk Eğitim- Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, olay anını anlattı. Demirci, "Öğretmenler Günü münasebetiyle bizim yemek ve eğlence programımızın düzenlediğimiz bir mekandı. Programımızın başlamasına 15- 20 dakika kala talihsiz olay yaşandı. Sobadan çıkan bir kıvılcım olduğunu tahmin ediyoruz ve aşırı rüzgar, mekanın dizaynının da yanıcı olması olayı körükledi. Yarım saat sonra falan olsaydı, içeride yaklaşık 250 arkadaşımız olacaktı. Daha büyük facialar yaşanabilirdi. Rabbime de bu anlamda şükürler ediyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

'MÜDAHALE EDELİM DERKEN YANGIN ÇIKTI'

İş yeri sahiplerinin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını vurgulayan Demirci, "Şartlar, rüzgar ve aşırı yanıcı maddeler durumu körükledi. Yangın dışarıda balkon kısmındaki sobanın borusunun çatıya çıktığı yerden başladı. Artık oradan sobadan mı bir kıvılcım sıçradı ne oldu; orasını tam bilemiyorum. Misafirlerimizi karşılamaya orada başladığımız için yangını gördük. Görevlilere hemen 'Yangın çıkacak müdahale edelim' derken anında çıktı. İçeride yaklaşık 30 arkadaşımız vardı. Güvenli bir şekilde panik olmadan tahliye etmeyi başardık ama maalesef içeride bir işçinin kaldığını üzülerek öğrendik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.