Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda sürücüsünün idaresindeki otomobil tarlaya devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücünün cesedi morga kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ö.Ö. (58) idaresindeki 34 MNU 812 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaşamını yitiren Ö.Ö'nün cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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