Afyonkarahisar Valisi: Asayiş çalışmalarında büyük bir titizlikle çalışılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi: Asayiş çalışmalarında büyük bir titizlikle çalışılıyor

Afyonkarahisar Valisi: Asayiş çalışmalarında büyük bir titizlikle çalışılıyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele gibi alanlarda titizlikle çalışıldığını belirtti. Açıklamada, kentte yaşanan asayiş olaylarının büyük bir kısmının aydınlatıldığı ve şüphelilerin adli birimlere teslim edildiği ifade edildi. Ayrıca, uyuşturucu operasyonlarında 32 şüphelinin tutuklandığı ve Ramazan Bayramı tatili sürecinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

17.04.2024 10:28
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, uyuşturucudan, teröre, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir titizlikle çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kentte, 1 Mart-14 Nisan'da 2 bin 765 asayiş olayı yaşandığını, bunların yüzde 88'inin aydınlatıldığını aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Dört kasten adam öldürme olayı meydana gelmiş, yakalanan 7 şüpheli adli birimlere teslim edilmiştir. Bayat ilçesi İmrallı köyünde 12 Eylül 2019'da meydana gelen 'kasten öldürme' olayının 5 yıldır firari şüphelisi, özel bir ekiple Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte kimlik ibraz etse de yüz tanıma sistemiyle yakalanmıştır. Ayrıca, güvenlik güçlerimiz araması bulunan 721 kişi yakalamıştır."

-"Uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli tutuklandı"

Yiğitbaşı, güvenlik güçlerinin dolandırıcılık ve diğer yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili kentte yürütülen çalışmaları paylaştı.

Terörle mücadele konusunda Afyonkarahisar'da yapılan 15 operasyonda 16 şüphelinin yakalandığını anlatan Yiğitbaşı,"Uyuşturucuyla mücadelede 100 olaya müdahale edilmiştir. 127 şüpheliye adli işlem yapılmış, 32'si adli makamlarca tutuklanmıştır." dedi.

- "Ramazan Bayramı tatili sürecinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı"

Yiğitbaşı, kentte göçmen kayakçılıyla mücadele konusunda 46 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bir organizatörün de tutuklandığını kaydetti.

Ramazan Bayramı tatilinde Afyonkarahisar'dan 5 milyonun üzerinde araç geçişi olduğuna değinen Yiğitbaşı, "Alınan sıkı tedbirler sayesinde 64 bin 483 araç kontrol edilmiş, ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir. Bayram tatili boyunca toplam 91 trafik kazasında ise 179 kişi yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da katıldı.

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, trafik, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

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