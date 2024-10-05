AGD Filistin'e Destek İçin Ayvalık'ta Toplandı - Son Dakika
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AGD Filistin'e Destek İçin Ayvalık'ta Toplandı

AGD Filistin\'e Destek İçin Ayvalık\'ta Toplandı

Anadolu Gençlik Derneği, Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yaptı ve İsrail'i protesto etti.

05.10.2024 17:18
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ayvalık İlçe Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

AGD Ayvalık Temsilcisi Turgut Memiş öncülüğünde toplanan grup adına hazırlanan açıklama, derneğin İlçe Temsilciliği Başkan Yardımcısı Bilal Şirin tarafından okundu.

Onlarca yıldır emperyalist Batı'nın desteği ve işbirliğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yapan siyonist İsrail'in, son 1 yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır. Buradan bir kez daha uyarıyoruz; Türkiye vatandaşı olmasına rağmen siyonist teröristlere katılan canilerin vatandaşlığını düşürün ve mal varlıklarını dondurun. Ülkemiz topraklarında bulunan ve siyonizme istihbarat sağlayan İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere tüm üsleri kapatın. İslam dünyasına liderlik ederek somut adımlar atın ve Filistin'in işgal edilmesine karşı durun."

Grup, İsrail aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AGD Filistin'e Destek İçin Ayvalık'ta Toplandı - Son Dakika

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