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AGD, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi - Son Dakika
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AGD, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tiyatro gösterileri, sinevizyon gösterimi ve ezgi dinletisi sunuldu. AGD Trabzon Şube Başkanı Muhammed Eskici, Mekke'nin Fethi'ni ve Kudüs Gecesi'ni kutladıklarını belirterek, Peygamber Efendimizin Mekke'nin Fethi için yaptığı çalışmaların Gazze'deki kardeşlerimizin çalışmalarıyla aynı olduğunu vurguladı.

AGD, Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi
31.12.2023 - 21:51,
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın marşlar çaldığı programda, tiyatro gösterileri, sinevizyon gösterimi ve ezgi dinletisi sunuldu.

AGD Trabzon Şube Başkan Muhammed Eskici, AA muhabirine, her yıl Mekke'nin Fethi'ni AGD olarak kutladıklarını söyledi.

Eskici, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra yurt dışında da binin üzerinde farklı noktada fetih programları düzenlediklerine dikkati çekerek, "Bu yıl farklı olarak Mekke'nin Fethi'ni ve Kudüs Gecesi'ni gerçekleştiriyoruz. Peygamber Efendimizin Mekke'nin Fethi için yaptığı çalışmalar şu andaki Gazze'deki kardeşlerimizin yaptığı çalışmalarla aynı minvalde çalışmalardır." dedi.

Miladı Takvim'e göre Peygamber Efendimizin 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi için hazırlıkların yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Eskici, şunları kaydetti:

"Ve ocak ayının ortası gibi Mekke'nin Fethi gerçekleşiyor. Yılbaşı geleneği, Müslüman aleminin dininde, örfünde ve adetinde bulunmamaktadır. Bunu anlatmak ve insanlarımızı küresel ifsadın eşiğinden kurtarmak için biz bu programı bugün yapıyoruz. İnsanlarımız televizyon ya da sosyal medyada boşuna vakit geçireceklerine burada hafızlarımızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek insanlarımıza hizmet ediyorlar. Bugün Kudüs'ü de anmadan geçmek olmazdı, hem Mekke'nin Fethi'ni hem Kudüs'ü anlıyoruz. İnşallah yakın zamanda da Kudüs'ün fethini kutlayacağız."

Araştırmacı-yazar İbrahim Cücük'ün sunum yaptığı programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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