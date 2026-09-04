Ağıralioğlu: Davutoğlu'na soruşturma Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu: Davutoğlu'na soruşturma Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür

Ağıralioğlu: Davutoğlu\'na soruşturma Türkiye\'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazartesi ifade verecek olmasını eleştirdi. Ağıralioğlu, bu tür soruşturmaların demokrasiyi büyütmeyeceğini, Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşüreceğini söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek olmasına ilişkin, " Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla yasak, daha fazla soruşturma değil; daha fazla hukuk, daha fazla hürriyet ve daha güçlü bir demokrasidir. Böyle soruşturmalar demokrasimizi büyütmez; Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür" dedi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"DEMOKRASİ SADECE SİZİN SÖZ SÖYLEME HAKKINIZ DEĞİLDİR"

"AK Parti kendi kuruluş hikayesini hatırlamalıdır. Şiir okuduğu için hapse girmiş bir Cumhurbaşkanı'nın yönettiği ülkede, fikrini söylediği için partisinin kapatılması istenmiş bir Cumhurbaşkanı'nın iktidarında; üstelik 5 yıl önce yapılmış bir konuşmadaki sözleri nedeniyle insanların soruşturma tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Demokrasi, yalnızca sizin söz söyleme hakkınız değildir. Size karşı olanın da, sizi eleştirenin de, sizin gibi düşünmeyenin de söz söyleme hakkıdır. Dün kendiniz için istediğiniz hukuku bugün başkalarından esirgeyemezsiniz. Bir taraftan çocuklarımızın katiline konuşma hakkı sağlanmasının yollarının arandığı bir zeminde, diğer taraftan insanların yıllar önce söyledikleri sözler nedeniyle soruşturmalara muhatap edilmesini hatırlatmaktan dahi hicap duyuyoruz.

"BÖYLE SORUŞTURMALAR DEMOKRASİMİZİ BÜYÜTMEZ"

Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla yasak, daha fazla soruşturma değil; daha fazla hukuk, daha fazla hürriyet ve daha güçlü bir demokrasidir. Böyle soruşturmalar demokrasimizi büyütmez; Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür. Anahtar Parti olarak milletimize sözümüz; siyasi düşüncenin ve fikir hürriyetinin soruşturma konusu olmadığı bir Türkiye'dir."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Davutoğlu'na soruşturma Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 17:46:48. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu: Davutoğlu'na soruşturma Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement