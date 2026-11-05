Ağıralioğlu nakit sıkışıklığını ekimde 21 bin çekin karşılıksız kalmasıyla örnekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu nakit sıkışıklığını ekimde 21 bin çekin karşılıksız kalmasıyla örnekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu nakit sıkışıklığını ekimde 21 bin çekin karşılıksız kalmasıyla örnekledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, nakit sıkışıklığını ekimde 21 binin üzerinde çekin karşılıksız kalmasıyla örnekledi. Ağıralioğlu, karşılıksız çek tutarının 26 milyar lirayı aştığını ve takipteki alacakların 965 milyar liraya dayandığını söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, nakit sıkışıklığının her alanda kendisini hissettirdiğini belirterek, "Ekim ayında 21 binin üzerinde çek karşılıksız kalmış. Karşılıksız çeklerin tutarı 26 milyar lirayı aşmış. Bankaların takipteki alacakları ise 965 milyar liraya dayanmış. Üstelik bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artmış. Bir de sermaye piyasalarında yaşanan fon skandalı ve manipülasyon iddialarının oluşturduğu güven kaybı ekleniyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinde nakit sıkışıklığı artık ticaretin her alanında kendisini hissettiriyor. Çekler karşılıksız kalıyor, borçlar ödenemiyor, üretim yavaşlıyor. İşletmeler ayakta kalmakta, çalışanlar işini korumakta zorlanıyor. Ekim ayında 21 binin üzerinde çek karşılıksız kalmış. Karşılıksız çeklerin tutarı 26 milyar lirayı aşmış. Bankaların takipteki alacakları ise 965 milyar liraya dayanmış.Üstelik bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artmış. Bunlar yalnızca rakam değil. Her birinin arkasında ödemesini bekleyen bir esnaf, üretimini sürdürmeye çalışan bir sanayici, geçimini temin etmeye çalışan bir aile var.

"DEVLETİN GÖREVİ SADECE BU GİDİŞATI RAKAMLARLA TAKİP ETMEK DEĞİL"

Bütün bunların üzerine bir de sermaye piyasalarında yaşanan fon skandalı ve manipülasyon iddialarının oluşturduğu güven kaybı ekleniyor. Piyasada zaten ciddi bir nakit sıkıntısı var. Şimdi buna bir de güven kaybı ekleniyor. İnsanlar kiminle ticaret yapacağını, kime güvenip yatırım yapacağını şaşırmış durumda. Bugün ödenemeyen bir çekin yarın kaç işletmenin kapısına kilit vuracağını, kaç insanımızın işsiz kalacağını düşünmek mecburiyetindeyiz. Devletin görevi, bu gidişatı yalnızca rakamlarla takip etmek değil, üretimi, ticareti ve alın terini koruyacak tedbirleri zamanında almaktır."

Kaynak: ANKA
Yavuz AğıralioğluPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:53:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu nakit sıkışıklığını ekimde 21 bin çekin karşılıksız kalmasıyla örnekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android