Ağıralioğlu\'ndan CHP ve YENİ Parti\'ye Sert Tepki

(RİZE) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de görüşülen "çerçeve yasa" teklifine CHP ile YENİ Parti'nin "evet" oyu vereceklerini açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kadar kavganın arasında nasıl oluyor da siz çocuklarımızın katillerinin affında anlaşabiliyorsunuz? Yasaya 'evet' vermelerini yadırgadım. Biz bu milletin evlatlarıyız. Vatanı koruyacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de görüşülen "çerçeve yasa" teklifi ile ilgili partisinin Rize İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, "Suça bulaşmamış terör örgütü mensubu ne demek? Hukukta karşılığı şudur bunun: Terör örgütü mensubu olmaktır suç olan. Mesela 'suça bulaşmamış' diye çıkardığınız adamların bir kısmı şöyle olabilir: Suça bulaşmamış ama vuracak olanların hepsine imkan sağlamış, silah bulmuş, eroin satmış, esrar satmış, kaçakçılık yapmış, alçaklık yapmış; hem çocuklarımızı zehirlemiş hem de kazandığı parayla PKK'ya silah temin etmiş. Vurmamış ama vurana silah vermiş. Bu şimdi suça bulaşmamış mı oluyor? Kendisi vurmamış ama koordinat vermiş mesela; bombalanacak yerin koordinatını vermiş, istihbarat vermiş, pusu kurulacak yerin koordinatını vermiş. Bu şimdi suça bulaşmamış mı oluyor?" diye konuştu.

"BİZ KÜRTLERE DÜŞMAN DEĞİLİZ PKK İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Kürtlerle küs olmadıklarını, PKK'yla mücadele ettiklerini belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"PKK'yla da barışmayacağız. Siz 'barış' diyorsanız, biz Kürtlerle küs değiliz. Biz PKK'ya, terör örgütüne düşmanız ve gömeceğiz onları. Terör örgütüyle barışmak gibi bir şey diyorsanız bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Kürtlerle barışacağız' diyorsanız, Kürtlere küs değiliz, kardeşiz biz. Biz Kürtlerle beraber bu teröristlerin canını okuyoruz bu kadar zamandır, bir tane Kürt'ü PKK'ya kaptırmamak için. Şimdi güya barış lakırdılarının arasında 'Pişman değiliz, terörist de değiliz, teslim de olmadık' diye bağıran, konuşan PKK'lılar gördük. Bu arada YPG duruyor, bu arada PYD duruyor, bu arada PJAK duruyor, bu arada Suriye'de bir entegrasyon konuşuluyor. Sınırlarımızda bir savaş var, görülüyor.

"BU MİLLETLE SÖZLEŞMENİZ BOŞA DÜŞTÜ"

Bütün bunlar olup biterken biz bir şeye inandırılıyoruz. Hassasiyetlerimiz var, ne dediysek hükümeti döndüremedik. Şimdi Rize'den, Cumhurbaşkanımızın memleketinden, 24 yıldır memleketi yönetsin diye arkasında milletin dağ gibi durduğu bir hükümetin kurucusunun memleketinden sesleniyorum, geçen seçimi, 2023 seçimini Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin üyeleri, Cumhur İttifakı şöyle kazandı. Bütün seçim propagandası 'PKK'nın canını okuyacağız, Öcalan'a nefes aldırmayacağız, PKK'lıları meclise sokmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bölücülerle beraberliğini, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin meclisteki varlığı da dahil her şeyi engelleyeceğiz' diye seçildiler. Cumhurbaşkanımız o dönem buralarda da konuştu. Dedi ki: 'Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz Öcalan'ı meclise çağıracak, bu Selahattin'i evine gönderecek, evine çıkaracak, meclise çağıracak, affedecek, çıkaracak' diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. 'Bu HDP ne? PKK'nın siyasi uzantısı.' Öyle diyordu. 'Bunlara oy vermeyin. Biraz enflasyona, biraz fakirliğinize, biraz işsizliğinize sebep olduk; bunları toparlayacağız ama çok şükür ki vatanınıza kem söz edenlere, düşmanlık edenlere de tebessüm etmedik' diyorlardı. Geçen seçimi bu yetkiyle kazandınız. Rize'de yaptığımız basın toplantısının merkezinde olan şeyi söylüyorum size, geçen seçimi milletle yaptığınız mukavele üzerinden bu meşruiyetle kazandınız. Yani bu milletle sözleşmeniz düştü boşa. Şimdi bunu yapmaya yetkiniz yok. ya yetkinizi yenileyeceksiniz ya da bu yaptığınızı milletinize soracaksınız. O zaman bu yasayı millete sunacaksınız. Yani ya erken seçim ya referandum!

"ÖCALAN KÜRT DEĞİLDİR"

Öcalan Kürt değildir, Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK Kürtler için kurulmuş bir sosyal organizasyonmuş gibi gösteriliyor. PKK Kürtlerin başına bela olmuş bir terör örgütüdür. Milletin de başına bela olmuş, Kürtlerin de başına bela olmuş bir terör örgütüdür. Biz memleketimizde Anayasa'yı tartıştırmayız, üniter yapıyı tartıştırmayız, resmi dil taleplerini asla müsamahayla karşılamayız. Ana dil haktır, devlet geliştirir, müsaade eder, kültürel olarak bunların hepsini destekler. Resmi dil Türkçedir! Kürtlerimizi de hamiyetli davranmaya davet ediyorum. İsrail'in elinde oyuncak edecek sizi bu Amerikalılar. Dolayısıyla siz dünya ahiret milletinizle kardeş olup bu terör örgütleriyle beraber omuz omuza mücadele edeceğimiz kardeşlerimizsiniz. Biz sizi PKK'lılara vermeyeceğiz, hiçbir şartla vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu hassasiyet koordinatlarında Rize'de 'Ya erken seçim ya referandum' diyoruz.

"CHP VE YENİ PARTİNİN YASAYA 'EVET' VERMELERİNİ YADIRGADIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde bu kadar laf söz duydu hükümetten; şimdi beraberler… Özgür Özel'e de o kadar söz söylüyorlardı, Özgür Bey de onlara bu kadar söz söylüyordu. Bu kadar kavganın arasında nasıl oluyor da siz çocuklarımızın katillerinin affında anlaşabiliyorsunuz? Yani hiç mi milletinize yaslanmayacaksınız? Hiç mi milletinizi duymayacaksınız? Hiç mi milletiniz için bir şey söylemeyeceksiniz? O yüzden bu koordinatlarda olmalarını inanın yadırgadım. Yasaya 'evet' vermelerini yadırgadım. Biz bu milletin evlatlarıyız. Vatanı koruyacağız, devleti koruyacağız, cumhuriyeti koruyacağız, sınırları koruyacağız. Türk milletini, Türk milleti olarak koruyacağız. Ulus devleti koruyacağız, üniter yapıyı koruyacağız, memleketi dış mihraklara, operasyonlara karşı koruyacağız. Aileyi, ferdi, her şeyi koruyacağız."