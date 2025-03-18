Ağıralioğlu'ndan İmamoğlu'nun Diploması İptali Açıklaması

(ANKARA) - Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Kamu vicdanını yaralayacaktır" tepkisini gösterdi.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline yönelik idari karar yanlıştır. Yaşanan kurumsal bir zafiyettir. Siyasi etik ve rekabet cihetinden de hatalıdır. Kamu vicdanını yaralayacaktır"