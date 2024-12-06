AGİT'te Yeni İsimler Belirlendi - Son Dakika
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AGİT'te Yeni İsimler Belirlendi

AGİT Genel Sekreterliği ve diğer üst pozisyonlar için yeni isimler belirlendi, tıkanıklık aşıldı.

06.12.2024 18:17
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda bir süredir boşta olan genel sekreterlik ve diğer üç üst pozisyon için isimler belirlendi.

Dönem başkanı Malta'nın ev sahipliğinde başkent Valetta yakınlarındaki Ta Qali'deki fuar merkezinde dün başlayan toplantı, bugün kapanış oturumlarıyla sona erdi.

Malta'daki toplantıyla AGİT'te bir süredir belirlenemeyen üst pozisyonlara, kimlerin geleceği konusundaki tıkanıklık da aşılmış oldu.

Ev sahibi Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, ikinci ve son günkü oturumların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, AGİT Genel Sekreterliğine Emekli Türk Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Müdürlüğüne Yunanistan'dan Maria Telalian, Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine Hollandalı Christophe Kamp ve Basın Özgürlüğü Temsilciliğine Norveçli Jan Braathu'nun getirildiğini duyurdu.

Borg, ayrıca düzenlediği basın toplantısında, 57 AGİT üyesi ülkenin yıllardır süren görüşmeleri neticesinde oybirliğiyle bu isimler üzerinde anlaşmaya vardığını, bunun Malta'da gerçekleşmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Malta'yı diyalog ve barışın öncüsü olarak tanımlayan Borg, AGİT'e gelecek yıllarda kimin liderlik edeceği konusunun belli olduğunu belirtti.

Borg, yönetime seçilen isimlerin, teşkilatın geleceğini ve hayati misyonunu yerine getirmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Borg, dönem başkanlıklarını, AGİT'in kurulmasına vesile olan 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50. Yılı dolayısıyla Finlandiya'ya devrettiklerini ve bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında bir gazetecinin, Polonya'nın, Rusya'nın AGİT'ten çıkarılması yönünde bir teklif verdiğini hatırlatıp bu konudaki görüşünü sorması üzerine Borg, "Rusya'nın üye olmadığı ve aynı şekilde düşünmeyen başka çok taraflı organizasyonlar var. Rusya, AGİT'te olmasaydı, AGİT de diğer örgütler gibi olurdu. Fark olmazdı. 57 ülkeden 56-55 ülke olarak Rusya'ya bu savaşı durdurması çağrısı yapmak da önemli." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Feridun Sinirlioğlu, Avrupa Birliği, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Malta, Son Dakika

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