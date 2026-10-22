Ağız ve diş hekimleri, OSTİM ve Sincan'daki yerli medikal tesislerini gezdi - Son Dakika
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Ağız ve diş hekimleri, OSTİM ve Sincan'daki yerli medikal tesislerini gezdi

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Ağız ve diş hekimleri, OSTİM ve Sincan\'daki yerli medikal tesislerini gezdi
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Sağlık Bakanlığının yerlileşme çalışmaları kapsamındaki üçüncü buluşmada ağız ve diş hekimleri yerli medikal üreticilerin tesislerini gezdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve OSTİM Medikal işbirliğiyle hekimler, OSTİM, Kahramankazan ve Sincan'daki firmaları gezdi.

Sağlık Bakanlığının yerlileşme çalışmaları kapsamında düzenlenen hekim-sanayi buluşmalarının üçüncüsünde, ağız ve diş sağlığı alanında görev yapan hekimler, yerli medikal üreticilerin tesislerini ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren hekimler, hekim-sanayi buluşmalarının üçüncüsünde yerli medikal üreticilerin tesislerini ziyaret etti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi işbirliğinde gerçekleştirilen programda, hekimlerle yerli üreticilerin bir araya getirilerek, sağlık teknolojilerinde işbirliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme oturumuyla başlayan programa, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar ve Ankara'da görev yapan ağız ve diş sağlığı hastanelerinin hekimleri katıldı.

"Bir ülkenin sanayisinin gelişmesi tek başına sanayicilerin gayretleriyle gerçekleşmiyor"

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, konuşmasında, sanayinin gelişmesinde üniversite, sanayi ve kamu işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Bir ülkenin sanayisinin gelişmesi tek başına sanayicilerin gayretleriyle gerçekleşmiyor. Üniversiteler, sanayi ve kamu birlikte çalıştığı, aynı konu etrafında fikir birliği ve istişare sağladığı zaman gelişme meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının yerli medikal üretimi destekleyen çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Aydın, milli sanayinin ve yerli firmaların desteklenmesinin önemini vurguladı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar da 2007'de kurulan ve 130 üyeyle faaliyet gösteren kümelenmenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.???????

75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimlerinden Uzm. Dt. Mustafa Gümüşok ise yerli üreticilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilgilendirme oturumunun ardından saha ziyaretlerine geçen heyet, OSTİM, Kahramankazan ve Sincan'daki ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren firmalarının üretim tesislerini gezdi.

Ziyaretlerde, dental implant sistemleri, dental ekipmanlar ve ağız ve diş sağlığı alanında kullanılan çeşitli malzemelerin üretim süreçleri hakkında bilgi alan hekimler, firmaların üretim altyapısını ve teknolojik imkanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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