Ağrı'da Eğitim ve Spor İş Birliği - Son Dakika
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Ağrı'da Eğitim ve Spor İş Birliği

Ağrı\'da Eğitim ve Spor İş Birliği
16.07.2026 16:48
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Ağrı İl Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlükleri, projeleri ve iş birliğini ele aldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmede, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek kültürel gezi programı ve AGÂH Spor Okulları Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede kurumlar arası koordinasyon, öğrencilerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesi ile spor faaliyetlerine ilişkin yeni dönem planlamaları ele alınırken, ziyaret sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e A Milli Takım forması hediye etti.

KÜLTÜREL VE SPORTİF PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temalı kültürel ve tarihi gezi programı ile "Ağrılı Gençler, Aktif Hayatlar (AGÂH) Spor Okulları Projesi" ele alındı.

Görüşmede, öğrencilerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesine yönelik kültürel gezi programının uygulama süreci, spor okulları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, kurumlar arasındaki koordinasyon ve yeni döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

KÖKREK: "ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ALANDA GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini güçlendirecek çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz ortak çalışmalar, çocuklarımızın tarihini ve medeniyet birikimini yerinde tanımalarına, milli ve manevi değerlerini daha yakından öğrenmelerine imkan sağlayacaktır. Bunun yanında sporla iç içe büyüyen, ekip ruhunu benimseyen ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanan bir neslin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğini daha da geliştirerek öğrencilerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÇELEBİ'DEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise gençlere yönelik eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin kurumlar arasındaki iş birliğiyle daha güçlü şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, ortak projelerin uygulanma sürecinde koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sonunda Çelebi, Kökrek'e A Milli Takım forması hediye etti.

Haber: Servet Aslan

Kaynak: Haber Platformu

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