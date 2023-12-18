Ağrı'da etkili olan kar Patnos'u beyaza bürüdü
AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı geceyi adeta aydınlattı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı geceyi adeta aydınlattı. Meteorolojiden gelen son uyarılardan sonra akşam saat 17.00 sularında kar, Patnos'u etkisi altına aldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Karanlık geceyi aydınlatan karın kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
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