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Ağrı'da fabrikaya dönüşen meslek liseleri, 38 milyonluk ciroya ulaştı

AĞRI - Ağrı'daki meslek liseleri, üretim faaliyetleriyle adeta fabrikaya dönüşerek hem eğitim ve meslek edinme imkanı sunuyor hem de öğrencilerin harçlıklarını çıkarmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede öğrenciler, ailelerine yük olmadan kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor.

Ağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okula başladıkları ilk yıldan itibaren aldıkları eğitimlerle mobilya, metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan, kolonya, cam temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık makinesi parlatıcı ve yağ çözücü gibi ürünlerin üretimini öğreniyor. Eğitim hayatları boyunca öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de donanımlı bireyler haline gelen öğrenciler, yıl boyunca okullarında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren meslek liseleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ağrı genelindeki yaklaşık 38 milyon TL ciro elde ederek önemli bir ekonomik katkı sağladı.

Meslek liselerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencileri hayata daha çabuk hazırladığını vurgulayan öğrencilerden Berat Ergül, "Meslek lisesi çok güzel ve kapsamlı bir yer olduğu için okula isteyerek geldim. Tecrübe kazanıp hayata daha çabuk atılmak ve aileme maddi destek sağlayabilmek için bu okula geldim. Mobilya bölümünü seçtim. Dekorasyon ve tasarım konusunda çok hoşuma gitti. Burada çalışmak güzel oluyor. 9'uncu sınıfta öncelikle temel bilgileri öğretiyorlar. Sonraki senelerde işe koyulmaya başlıyoruz. 12'nci sınıfa kadar ustalığa erişiyoruz. Burada yaşanacağımı düşündüğüm çok şey öğrendim. Birçok tasarım programını öğrendim. 2 yıl öncesine kadar bilgisayar kullanmayı bilmiyordum ama burada öğrendim" dedi.

Meslek liseleri öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha avantajlı olduğunu söyleyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, " Milli Eğitim Bakanlığı'mızın talimatları, Ağrı Valiliğimizin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı meslek liselerimizde 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde yaklaşık 38 milyonluk bir üretim cirosu gerçekleştirmiş olduk. Burada üretimlerimizi yaparken özellikle kimya alanında, sıhhi tesisat alanında, mobilya bölümünde üretimlerimiz önemli yer kaplamakta, yer göstermekte burada emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu ürünlerimizin bir çoğunda da marka, faydalı model gibi patenleri de ürünlerimizin almış durumdayız. Özellikle okullarımızda kullandığımız ürünlerin bir kısmının büyük çoğunluğunu buradaki meslek liselerimizden sağlıyoruz. Buradaki temel amacımız, öğrencilerimiz atölyelerde üretim yaparak kendilerine daha çok güvenleri geliyor ve üretimin tadına vararak iş sektörüne yarın atıldığında daha fazla katkı sunacaklar. Ben tekraren bu üretimde emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Meslek lisesi öğrencilerinin mezun olduklarında "teknisyen ünvanı" almaları ise, iş piyasasında aranılan bir kriter olduğunu vurgulayan Kökrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek Lisesi mezunu öğrencilerimiz aslında diğer öğrencilere göre biraz daha iş hayatına atılmada daha fazla avantajlı durumdalar, burada öğrencilerimiz okullarında, atölyelerinde üretim sürecinde bizzat yer almaları mezun olduklarında iş hayatına atıldıklarında çok rahat bir şekilde hem iş bulmalarını sağlıyor, hemde kendilerine güven geliyor. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimiz mezun olduklarında teknisyen ünvanıyla mezun oluyorlar bu da aslında iş sektörünün, iş piyasasının aradığı niteliklerinden kriterlerinden bir tanesi, ben meslek liselerimize velilerimizin özellikle kayıt yaptırmasını istirham ediyorum çünkü öğrenciler inşallah dediğim gibi hayata atıldıklarında çok rahat iş bulabilecekler, çok rahat kendi ekonomilerine kazanç sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.