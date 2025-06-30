Ağrı'da İş Kazası: Çinli İşçi Yanık Tedavisi Görüyor - Son Dakika
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Ağrı'da İş Kazası: Çinli İşçi Yanık Tedavisi Görüyor

Ağrı\'da İş Kazası: Çinli İşçi Yanık Tedavisi Görüyor
30.06.2025 10:35
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Ağrı'daki çakmak fabrikasında patlama sonucu ağır yaralanan Çinli işçi Cıyong Qıu'nun tedavisi devam ediyor.

Ağrı'daki çakmak fabrikasında meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan 54 yaşındaki Çinli işçi Cıyong Qıu'nun tedavisi Van'daki yanık merkezinde devam ediyor.

Ağrı'daki çakmak fabrikasında 19 Haziran'da meydana gelen patlamada baş, boyun, kol ve bacaklarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Qıu, çalışanların yardımıyla kentteki sağlık kuruluşuna götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve durumu ciddi olan Qıu, yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada 4 gün kontrol altında tutulan hasta, daha sonra Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl ve ekibi tarafından 4 kez ameliyat edildi.

Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde hayati tehlikeyi atlatan Qıu'nun tedavisi Genel Cerrahi Servisinde devam ediyor.

"Hastamızın genel durumu iyi"

Opr. Dr. Karayıl, gazetecilere, hastanın 19 Haziran'da 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı'dan hastanelerine getirildiğini söyledi.

Çinli hastanın baş, boyun, kol ve bacaklarında 2. ve 3. derece derin yanıkların meydana geldiğini belirten Karayıl, şunları kaydetti:

"Hastamıza yaptığımız ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma aldık. Genel durumu kötüydü. Tedavisine hemen başladık. Yaptığımız ameliyatlar ve yanık pansumanlarının ardından servise aldık. Tedavisi yaklaşık 10 gün daha devam edecek. Birkaç ameliyatın ardından taburculuk aşamasına geçeceğiz. Hastamız ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta talihsiz bir kaza yaşadı. Yanık merkezimizde tedavisini en güzel şekilde nihayete ulaştırmak ve taburcu etmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Hastamıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Türkçeyi bilmediği için yeğeni aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Hastamızın genel durumu iyi."

"Dayımın iyileşmesi için çok uğraşıyorlar"

Hastanın yeğeni 27 yaşındaki Yifei Wu ise dayısının yaklaşık 7 yıldır Ağrı'da yaşadığını ifade ederek, "Dayım iş kazası geçirdi, yaralandı. İlk haftalar konuşamıyordu, gözlerini açamıyordu. Şu an durumu çok iyi. Gözlerini açtı, bizimle konuşabiliyor. Buradaki çalışanlar bizimle çok ilgileniyor. Dayımın iyileşmesi için çok uğraşıyorlar. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da İş Kazası: Çinli İşçi Yanık Tedavisi Görüyor - Son Dakika

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