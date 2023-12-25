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Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışması sırasında iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise hala kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

25.12.2023 - 11:55,
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, kayıp 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.

Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan ve Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise sabah devam edildi.

Kayıp 2 kişinin cenazesine ulaşan ekipler, haber alınamayan 1 kişiyi de aramaya devam ediyor.

Ağrı\'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 kayıp
Kaynak: AA
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