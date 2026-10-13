Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde Kızılay öncülüğünde 20-30 torba çöp toplandı - Son Dakika
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Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde Kızılay öncülüğünde 20-30 torba çöp toplandı

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Ağrı\'da İshak Paşa Sarayı çevresinde Kızılay öncülüğünde 20-30 torba çöp toplandı
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Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi öncülüğünde, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, gönüllüler ve kurum temsilcileri İshak Paşa Sarayı çevresinde temizlik yaptı. 20-30 torba çöp yarım saatte toplandı; Ayvat, çevre bilincinin aileden küçük yaşlardan verilmesi gerektiğini söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı etrafında gönüllülerin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla temizlik yapıldı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi öncülüğünde, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, gönüllüler ve kurum temsilcileri İshak Paşa Sarayı etrafında çevre temizliği yaptı.

Doğubayazıt'ın doğal ve tarihi güzelliklerinin korunması, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması ve toplumda çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, kurumlar arası işbirliğinin ve çevre duyarlılığının önemi vurgulandı.

Kaymakam Ayvat AA muhabirine, her sene düzenli bir şekilde Ahmed-i Hani Türbesi ve İshak Paşa Sarayı çevresinde çöp toplama etkinliği yaptıklarını söyledi.

İnsanların kirletmeyi de toplamayı da sevdiklerini dile getiren Ayvat, "Çöp toplama etkinliklerini de düzenli yapan insanlarız. Bugün yaklaşık 20-30 torba çöpü yarım saatlik süre zarfında topladık." ifadelerini kullandı.

Ayvat, doğaya bırakılan bir çöpün milyonlarca sene toprağa karışmasının sürdüğünü hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu iş bilinç meselesi. Biz bu tarz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışsak da gözlemlediğimiz, bu noktada millet olarak maalesef başarılı olamıyoruz. Bu eğitimin, bu terbiyenin, bu ahlakın aileden, küçük yaşlardan verilmesi lazım.

Geçen televizyonda çok güzel bir video yansıdı. Maden suyunu içtikten sonra şişesini yaylada, dağda, çevresinde hiç kimse olmayan bir ortamda kız çocuğu babasına 'Baba, bu şişeyi nereye bırakayım?' diye sordu ve hepimizin yüzünde güzel bir tebessüm bıraktı. Dolayısıyla temizliğin, doğaya saygının, çevreye saygının şehirli olmakla, köylü olmakla, dağda yaşamakla ayrım sağlanacak bir durum olmadığını, bunun insanın kalbinde olduğunu, aileden gelen terbiyeyle doğru orantılı olduğunu bize çok güzel bir videoyla göstermiş oldu."

Bunun kirli materyallerin temizlenmesi noktasında son etkinlik olması temennisinde bulunan Ayvat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan velilere, halkımıza, vatandaşlarımıza, bütün kesime çağrımız doğa bizim, doğamıza sahip çıkalım. Bizler etkinlik yapmaktan bıkmayız, her gün yaparız. Bu noktada çekinmeyiz ama bu bir insan onuruyla, insan haysiyetiyle ölçülebilecek bir mesele. Türk toplumu olarak temiz toplumlarız. Aynı zamanda dinimiz de bize temizliğin imanın yarısı olduğunu emrediyor ama uygulamaya gelince biraz yumuşak davranıyoruz, çok hassas davranmıyoruz. Toplumumuza, çocuklarımıza bunu öğretmek konusunda çok iyi seviyede değiliz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde Kızılay öncülüğünde 20-30 torba çöp toplandı - Son Dakika
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