Ağrı\'da kırsalda yaşayan öğrencilere üniversite sınavı hazırlığı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kırsalda yaşadıkları için yeterince ders çalışma imkanı bulamayan öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin desteğinde üniversite sınavına hazırlanıyor.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde lise ve ortaokul öğrencileri için yarıyıl tatilinde kamp programı düzenlendi.
Program kapsamında ilçedeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve kırsalda yaşayan 12. sınıf öğrencilerine de eğitimler veriliyor.
Gönüllü öğretmenlerin desteğinde matematik, tarih, fizik ve kimya gibi ders konularını tekrar eden öğrenciler, daha sonra deneme sınavları çözerek başarılarını artırmaya çalışıyor.
Öğrencilerin yemek ihtiyaçları da okulun pansiyonundan karşılanıyor.
Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aysun Taşdemir, AA muhabirine, öğrencilerinin akademik başarılarını artırmaya yönelik kamp düzenlediklerini söyledi.
Desteklerinden dolayı Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve öğretmenlere teşekkür eden Taşdemir, şöyle konuştu:
"Gönüllü öğretmenlerimizle 12 gün boyunca öğrencilere yönelik kamp yaptık. İlçe genelindeki lise seviyesindeki öğrencilerimiz okulumuz Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitimlerine devam ederken, ilçe genelindeki ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz ise ilçemizdeki Başsavcı İhsan Eroğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimleri görmeye devam ettiler. Bu program kapsamında birçok gönüllü öğretmenimiz oldu. Okulumuzda bulunan Rahşan hocam ve Tuncay hocam olmak üzere ortaokullar bünyesinde de devam eden kamp programımızda birçok gönüllü idareci ve öğretmenlerimiz görev aldılar."
İlçeye en uzak yerleşim yerlerinden olan Süleymankümbet köyünde yaşayan Dilan Kaya da evde ders çalışma ortamı olmadığı için okulda üniversite sınavına hazırlandığını anlattı.
Tatil süreçlerini boş geçirmek yerine ders çalışmak istediğini ifade eden Kaya, "Buraya 12 günlük tatilde ders çalışmak içim geldik, evde böyle bir ortam yakalayamıyoruz. Ders çalışma konusunda sürekli rahatlığa alışıyoruz. ya da televizyon izliyoruz. Burada Aysun, Rahşan ve Tuncay hocalarım var. Konu eksiğimiz vardı. YKS4ye hazırlanıyorum ve onlar sayesinde çoğu konunun eksiğini kapattım. Artık daha verimli ilerliyorum." dedi.
Öğrencilerden Melek Beyazıt da öğretmenlerinin kendileriyle birebir ilgilendiğini ve ders çalışma kampının çok verimli geçtiğini dile getirdi.
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