Ağrı'da polis son 1 haftada aranan 16 kişiyi yakaladı, 10 ruhsatsız silah ele geçirdi

Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada denetim ve operasyonlar yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.