Ağrı'da polis son 1 haftada aranan 16 kişiyi yakaladı, 10 ruhsatsız silah ele geçirdi

Ağrı'da polis son 1 haftada aranan 16 kişiyi yakaladı, 10 ruhsatsız silah ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Valiliğinin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada denetim ve operasyonlar düzenledi. Bu çalışmalarda aranan 16 kişi yakalanırken ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada denetim ve operasyonlar yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
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