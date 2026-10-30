Ağrı'da polis son 1 haftada aranan 16 kişiyi yakaladı, 10 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da polis son 1 haftada aranan 16 kişiyi yakaladı, 10 ruhsatsız silah ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliğinin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada denetim ve operasyonlar düzenledi. Bu çalışmalarda aranan 16 kişi yakalanırken ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada denetim ve operasyonlar yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelPolisAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:23:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı'da polis son 1 haftada aranan 16 kişiyi yakaladı, 10 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android