Ağrı'da sıkışan 2 köpek yavrusu kurtarıldı

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Ağrı'da duvarların arasına sıkışan 2 köpek yavrusu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde duvarların arasından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, sıkışan 2 köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, duvarda delik açarak köpekleri sıkıştıkları yerden çıkardı.