Ağrı'da Süphan Dağı'na 15 Temmuz kutlaması

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Ağrı'da Süphan Dağı zirve tırmanışı ile 15 Temmuz kutlandı

AĞRI - İstanbul'dan gelen 25 sporcu, Asya Dağcılık klübü Murat Ali Koç yönetimindeki deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü zirve tırmanışı yaptı.

Patnos İlçesine bağlı Süphan Dağı'na tırmanışa geçen dağcılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Süphan Dağı zirvesinde kamp kurdu.

Gece saatlerinde tırmanışa geçen Asya Dağcılık klübü ve Murat Ali Koç yönetimindeki 25 dağcı, 6 saatlik zorlu bir tırmanış sonrasında Süphan Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı.

Grup lideri Murat Ali Koç, "Asya Dağcılık olarak Türkiye'nin 3'üncü en yüksek dağı Süphan Dağı'nın zirvesindeyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde burda olmamızda ayrıca bir mutluluk, ekibimizle birlikte zorlu bir tırmanıştan sonra 6 saat sonra zirveye vardık. Biraz dinlendikten sonra inişe geçeceğiz" şeklinde konuştu.