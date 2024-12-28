Ağrı'nın Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tutak ilçesi Esmer köyü mevkisinde akaryakıt yüklü 72 AAV 220 tanker şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerce araçtan çıkarılarak Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eleşkirt ilçesinde de otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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