Ağrı\'da Üniversite Öğrencilerine Sıcak Karşılama

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Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllüleri, kente gelmeye başlayan üniversite öğrencilerini çikolata ve çiçeklerle karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, Ahmed-i Hani Havalimanı ve otogarda, farklı kentlerden gelen üniversite öğrencilerini karşılamak için stantlar kurdu.

Öğrenciler stantlarda çiçek ve çikolatalarla karşılandı, daha sonra yurtta kalacaklar öğrencilere yerleşmeleri için destek verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kentte herhangi sıkıntı yaşamamaları için gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Öğrencelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla yurtlarda aile sıcaklığını aratmayacak ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin güzel vakit geçirmeleri ve derslerindeki moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli geziler ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu doğrultuda bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Ağrı'da toplamda 6 bin 630 öğrencimizi yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bugün otogar ve havalimanındayız. Gerek aileleriyle gelen, gerekse yalnız gelen gençlerimizi karşılıyoruz. Gelen öğrencilerin ve ailelerinin kaygılarını azaltma adına, devletimizin şefkatli yönünü burada gösteriyoruz."