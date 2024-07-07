Ağrı'da Üretilen Sütten Kaşar Peyniri Üretimi - Son Dakika
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Ağrı'da Üretilen Sütten Kaşar Peyniri Üretimi

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip köylerindeki üreticilerden toplanan 20 ton süt, fabrikada işlenerek kaşar peyniri haline getiriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan fabrikada 20 kişiye istihdam sağlanıyor. Üretim yapılan fabrika, Ağrı'da süt ve süt ürünleri üzerine faaliyet gösteren tek fabrikadır. Üretilen kaşar peyniri, Ağrı'daki marketlere toptan olarak satıldığı gibi büyükşehirlere de pazarlanmaktadır.

07.07.2024 11:25
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ABDULLAH SÖYLEMEZ/ELVAN DEMİR - Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip köylerindeki üreticilerden her gün toplanan 20 ton süt, fabrikada işlenerek kaşar peyniri haline getiriliyor.

Elazığlı Murat Doğan ve bir ortağı tarafından il merkezine bağlı Murat köyü yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikada 5 yıldan fazla süredir kaşar peyniri üretiliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle süt taşıma araçları ile süt tanklarının alındığı fabrikada 20 kişiye istihdam sağlanıyor.

Fabrika çalışanları, her gün sabah erken saatlerde işe başlayarak süt toplamak için köylere gidiyor.

Köy köy gezerek yaklaşık 1000 üreticinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde ettiği sütleri satın alan işçiler, daha sonra fabrikaya dönüyor.

Her gün çeşitli test ve işlemlerden geçirilen 20 ton süt, kaşar peyniri haline getirilerek yurdun farklı bölgelerine pazarlanıyor.

Köylerdeki üreticiler de fabrika sayesinde ürettikleri sütü hemen satıp kazanç sağlıyor.

İşletme sahibi Murat Doğan, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Ağrı'da köylerdeki üreticilerden satın aldıkları sütlerle kaşar peyniri ürettiklerini söyledi.

Kaliteli peynir üretmek için köy köy gezip süt toplamanın zahmetli bir iş olduğunu ancak işlerini severek yaptıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Ağrı'da herhangi bir süt işleme fabrikasının bulunmaması üzerine yola çıktık. Burada 5 yıldan uzun bir süredir üretim yapmaktayız. TKDK desteğiyle 9 araç aldık ve bunlar süt taşıma araçları. Desteklemeyle süt tankı da aldık. 9 aracımız her gün sabah saat 05.00'te 150 köye giderek 1000 üreticiden günlük taze süt alıp fabrikaya getiriyor. Sütler burada mayalandıktan sonra testlerden geçip kaşar peyniri olarak çıkmaktadır."

Doğan, kaşar peynirinin yanında tulum peyniri, tereyağı, lor peyniri ve krema gibi ürünleri de ürettiklerini anlattı.

"Aldığımız sütlerle 1000 aileye katkı sağlıyoruz"

Sütün taze kalabilmesi ve peynirin daha kaliteli, daha verimli çıkabilmesi için her gün sabah ve akşamları köylere giderek süt aldıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Aldığımız sütlerle 1000 aileye katkı sağlıyoruz. Yanımızda çalışan 20'yi aşkın personel bulunmaktadır. Senelerdir bu şekilde devam etmekteyiz. Ağrı'da şu an süt ve süt ürünleri üzerine faaliyet gösteren tek fabrikayız. Köylerden günlük 20 ton civarı süt alıyoruz. 10 tonu sabah, 10 tonu da akşam gelmektedir. Burada 20 ton sütten yaklaşık 2 ton kaşar imal etmekteyiz. Üretimimiz, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Diğer aylarda da daha sakin şekilde üretim devam ediyor."

Ağrı'daki marketlere toptan olarak kaşar peyniri verdiklerini belirten Doğan, "Bunun dışında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlere satışımız var." dedi.

Kaynak: AA

Ağrı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Üretilen Sütten Kaşar Peyniri Üretimi - Son Dakika

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