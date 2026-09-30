Ağrı'da yayla dönüşü çamurda mahsur kalan 40 kişi, 52 personelle kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da yayla dönüşü çamurda mahsur kalan 40 kişi, 52 personelle kurtarıldı

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Ağrı\'da yayla dönüşü çamurda mahsur kalan 40 kişi, 52 personelle kurtarıldı
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Ağrı'da Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazide 6 araçta mahsur kalan 40 kişi, jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen 52 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu vatandaşlar ve araçları kurtarıldı.

Ağrı'da AFAD ve jandarma ekipleri, yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişiyi kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların kurtarılması için jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden 52 personel bölgeye sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de yol açma çalışması yaptığı bölgede, vatandaşlar ve araçları kurtarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da yayla dönüşü çamurda mahsur kalan 40 kişi, 52 personelle kurtarıldı - Son Dakika
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