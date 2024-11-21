Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması

Ağrı\'da Yöresel Lezzetler Yarışması

Ağrı'da düzenlenen 'Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor' etkinliğinde aileler yöresel yemekler yaptı.

21.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" programında mutfağa giren aileler, en iyi yöresel yemeği yapmak için hünerlerini sergiledi.

Valilik koordinasyonunda Serhat Kalkınma Ajansı, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle bölgeye ait yemeklerin tanıtılması ve aileler arasında beraberlik ortamı sağlanması amacıyla "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde İbrahim Çeçen Vakfınca yaptırılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'na giren aileler, yöresel yemekler hazırladı.

Jüri üyelerinden en çok puanı alan, "taş köfte" yemeğiyle Taşlıçay ilçesinden Bulut ailesi oldu. "Eleşkirt mantısı" ile Tekin ailesi ikinciliği ve "halise" yemeğiyle Güntaş ailesi üçüncülüğü elde etti.

Etkinliğe katılan tüm ailelere katılım belgesi verip teşekkür eden Vali Mustafa Koç, birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin liralık hediye çeki verdi.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin çok köklü kadim bir kültürünün olduğunu ve mutfak kültürünün de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Ağrı'nın tescilli ve tescilsiz gün yüzüne çıkmamış güzel lezzetlerinin olduğunu belirten Koç, "Bizler de bunu ön plana çıkarabilmek, ilçelerimiz ve ailelerimiz arasında birlik, beraberlik, dayanışma ortamı yaratabilmek adına 'Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor' adı altında büyük emekler sonucu ortaya çıkmış tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan güzel yemeklerimizle ilgili etkinlik düzenledik. Bir yarışma formatında olsa da bu yarışmanın kaybedeni yok. Buraya katılan her bir ailemizin hepsi kazanmışlardır." dedi.

Koç, ilin güzelliklerini tanıtmak, birlik ve beraberlik ortamını daha çok pekiştirmek için bu tarz organizasyonları yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Programa, vali yardımcıları, Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Kapucu, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
01:22 Konya’da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 19:16:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.