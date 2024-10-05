Ağrı Dağı Karla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı Dağı Karla Kaplandı

Geniş Video İzle

Ağrı Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı, eteklerinde yaz havası sürüyor.

05.10.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin "çatısı" karla kaplandı

AĞRI - Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ağrı'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı, Ağrı Dağı'nın zirvesini yeniden beyaz örtüye bürüdü.

Türkiye'nin en yüksek noktasında bulunan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, eteklerinde yaz havası yaşanmaya devam ediyor.

Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarasında fotoğraf çektirmek ve zirveye yağan karı yakından görmek için Doğubayazıt'a geldiğini söyleyen Vedat Yıldız, "Bugün Türkiye'nin çatısı olarak bildiğimiz Ağrı Dağı'nı görmeye geldik. Zirveye mevsimin ilk karının yağdığını duymuştuk o yüzden arkadaşlarla hem gelip gezmeyi hem de güzel fotoğraf çekmek için gelmiştik. Beklediğimizden de güzel oldu. Muhteşem ihtişamlı bir dağ, buraya herkesin gelip görmesini bekliyoruz. Gerçekten doğaseverlerin uğrak yeri olması lazım" şeklinde konuştu.

Ağrı Dağı Karla Kaplandı
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel, Yaşam, Yağan, Ağrı, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı Karla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı Karla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement