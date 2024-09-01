Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaralarını da gezi rotalarına ekliyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaralarını da gezi rotalarına ekliyor

Ağrı Dağı'na tırmanmaya gelen dağcılar, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Gökkuşağı Tepeleri ile Tuz Mağaralarını da gezi rotalarına ekliyor. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, doğa sporlarına olan imkanları ve kültürel değerleriyle tercih ediliyor. Dağcılar, tırmanış öncesinde Tuz Mağaralarını ziyaret edip Gökkuşağı Tepelerini geziyor.

01.09.2024 11:46
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Ağrı Dağı'na tırmanmaya gelen dağcılar, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Gökkuşağı Tepeleri ile Tuz Mağaralarını da gezi rotalarına ekliyor.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yaz aylarında Türkiye ve yurt dışından çok sayıda doğa sporcusunu ağırlıyor.

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan dağ, sahip olduğu kültürel değerleri ve doğa sporlarına sunduğu imkanlarıyla tercih ediliyor.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan dağa tırmanmak için birkaç gün önceden gelip Iğdır'da ya da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde konaklayan sporculardan bazıları, tırmanış öncesinde Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaralarını ziyaret edip Gökkuşağı Tepelerini geziyor.

Son zamanlarda artan ilgiyle turizm merkezi haline gelen Tuz Mağaraları ile sunduğu renklerle ilgi çeken Gökkuşağı Tepeleri, dağcı ve doğa tutkunlarının rotaları arasında yer alıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Cengiz Erdener, AA muhabirine, Iğdır'a dağcılık etkinliğine geldiklerini, tırmanış öncesinde ise kültürel gezi düzenlediklerini söyledi.

Özellikle Gökkuşağı Tepelerinin dağcılık branşına uygun olduğunu vurgulayan Erdener, "Bugün organizasyonun ilk günü. Organizasyon komitesi uzaktan gelen dağcılar için bir çevre gezisi düzenlemiş. Kültürel, turistik bir gezi yapıyoruz. Arkadaşlar hem dinleniyor hem de çevredeki güzellikleri keşfediyorlar. Buraları gezip istirahat ettikten sonra tırmanışımıza geçeceğiz." dedi.

Rota, komşu ülkelerden de ilgi görüyor

İranlı Mehdi Meimendi de Ağrı Dağı'na tırmanmadan önce Iğdır'ın doğal güzelliklerini gezdiklerini söyledi.

Gökkuşağı Tepelerini çok beğendiklerini ve Tuz Mağaralarına da gittiklerini anlatan Meimendi, "Burası çok güzel. En önemlisi ise arkadaşlarımla 3 ülkenin bir olduğu, Türk birliğinin olduğu bir yerde buluşmamız bana çok iyi geldi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaralarını da gezi rotalarına ekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaralarını da gezi rotalarına ekliyor - Son Dakika
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