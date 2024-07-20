Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu

Ağrı Dağı'nda zirve heyecanı kabusa döndü. İki dağcı kayboldu, bir dağcı ise ayağını kırarak indirildi. UMKE ve AFAD ekipleri kayıp dağcıları bulmak için çalışma başlattı.

20.07.2024 23:45
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Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu

Ağrı Dağı'nda zirve heyecanı kabusa dönüştü

UMKE ve AFAD ekipleri de kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışma başlattı

AĞRI - Ağrı Dağı'nda, iki dağcı kayboldu. Ayağını kıran bir başka dağcı ise rehberlerin desteğiyle indirildi. UMKE ve AFAD ekipleri de kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden arındırılan Ağrı Dağı, yılın her dönemi hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, rehber Resul Civaş eşliğinde İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden de görülebilen Ağrı Dağı'na tırmanışa ilgi gösteriyorlar.

Soğuk hava, yoğun fırtına ve tipi etkisine rağmen zirve tırmanışına devam eden dağcılar, Ağrı Dağı'nın 4600 metresinde ayağını kıran bir dağcıyı bazen sırtlarına alarak, bazen ise koluna girerek destek vererek indirdiler. Ağrı Dağı'nın 4600 metresinde hava muhalefeti nedeniyle kaybolan iki dağcıyı kurtarmaya giden rehber Resul Civaş ve iki arkadaşı, 5 bin metreye çıkarak arama çalışmaları yaparken iki defa şimşek çakması tehlikesi ile karşılaştı. Soğuk, sis ve fırtına nedeniyle kamp alanına dönen rehber Resul Civaş ve arkadaşlarının yarın da arama çalışmalarına devam edecekleri belirtildi.

Ağrı Dağı'nda UMKE ve AFAD ekipleri de kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu - Son Dakika

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