Ağrı Dağı'nda Filistin Bayrağı Açıldı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Filistin Bayrağı Açıldı

Ağrı Dağı\'nda Filistin Bayrağı Açıldı

Ağrı Dağı'na tırmanan iki dağcı, zirvede Filistin bayrağı açarak Gazze'deki saldırıları kınadı. Dağcılar, zulmün durması için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

13.08.2024 15:54
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AĞRI Dağı'na, bir grupla tırmanan iki dağcı, zirvede Filistin bayrağı açıp, Gazze'deki saldırıları kınadı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık personeli olan Mehmet Rahim İnanç, " Türkiye'nin çatısından haykırarak katliamın durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na bir grup dağcı ile tırmanışa geçen Mehmet Rahim İnanç (37) ve Ömer Faruk Kertiş'in (25), 2 bin 200 metre rakımdan başlayan tırmanışı 4 gün sürdü. Dağcılar ilk gün 3 bin 200 metre yükseklikteki ana kampta konakladı. İkinci gün 4 bin 28 metreye çıkan dağcılar, ertesi gün 6 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Zirvede Filistin bayrağı açan İnanç ve Kertiş, Gazze'deki katliama tepki gösterdi.

Dağcı grupta yer alan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olan Mehmet Rahim İnanç ile Ömer Faruk Kertiş zirvede Filistin bayrağı açtı. Filistin'de zulmün durması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten İnanç, "Bugün zulmün bitmesi için belki elimizden çok büyük bir şey gelmiyor ama bundan dolayı oturacak değiliz. Bu zulmü eğer engelleyemiyorsak, insanlar tarafından bilinmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zirvede de Filistin bayrağını açmamamızın sebebi budur" diye konuştu.

Arkadaşıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan Ömer Faruk Kertiş ise şunları söyledi:

"Maalesef bugün dünya, gerçekleşen bir zulmü seyretmekte. Zulmün durması için ve siyonistlerin güç birliğinin dağılması için bizlere çok vazife düşmektedir. Boykotun devam edebilmesi, yaşanan zulmün unutulmaması için var gücümüzle gayret etmeliyiz. Bugün Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak açmış olduğumuz bayrak sembolik olsa da farkındalık açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

Dağcılar daha sonra iniş yoluna geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda Filistin Bayrağı Açıldı - Son Dakika

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