Ağrı Dağı'nda Soğuk Zorlu Tırmanış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Dağı'nda Soğuk Zorlu Tırmanış

Ağrı Dağı\'nda Soğuk Zorlu Tırmanış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, -30°C'de zor anlar yaşadı ve zirveye ulaştı.

AĞRI Dağı'na tırmanan 5 kişilik grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ile zor anlar yaşadı. Dağcıların saçlarını kırağı tuttu.

Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı'nda, son günlerde etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı da 30 dereceye kadar düştü. Bölgeye gelen dağcılar zor şartlar altında 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmaya çalıştı. Rehber Mehmet Daşdemir nezaretinde tırmanışa başlayan 5 kişilik dağcı grubu, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar bugün zirve yaparken, saçlarının kırağı tuttuğu görüldü. Mehmet Daşdemir, "Bugün 17 Ağustos 2026, Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz. Hava çok kötü, her an, her şey olabilir. Hava çok aşırı kötü. Sonunda zirve yapmayı başardık" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Ağrı Dağı, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda Soğuk Zorlu Tırmanış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Bir ilimiz alarm veriyor KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12’ye yükseldi Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi
Acılı annenin ’adalet’ çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı Acılı annenin 'adalet' çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı

12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 12:53:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda Soğuk Zorlu Tırmanış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.