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Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcının tedavisi sürüyor

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken dengesini kaybeden Ukraynalı dağcı Danil Odynets'in tedavisi devam ediyor. 30 metre yükseklikten düşen dağcının sağlık durumu iyi olduğu belirtiliyor.

Ağrı Dağı\'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcının tedavisi sürüyor
02.01.2024 - 15:27,
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TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets'in (20), tedavisi sürüyor. Gözetim altında tutulan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen dağcının 30 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2 Ukraynalı turist, rehber Cuma Saltik eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Zirve tırmanışı sonrası grup inişe geçti. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 4 bin 900 rakımdaki buzullar bölgesinde dengesini kaybeden Ukraynalı dağcı Danil Odynets, kayalıklara düştü, başından ve ayağından yaralandı. Rehber Saltik'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine de bölgeye; jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü ekipleri sevk edildi. Bölgeden alınıp ilçedeki Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada müşahede altında tutulan Danil Odynets'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dağcının yanında refaketçi olarak kalan rehber Cuma Saltik, "Başarılı bir zirve tırmanışının ardından inişe geçtik. Fakat Odynets'in ayağı kayıp dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre derinlikteki kayalıklara düştü. Hemen yanına gidip müdahale ettim ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. Odynets'i güvenli bir bölgeye götürüp sağlık ekiplerinin gelmesini bekledik. Şu an ilçe hastanesinde birkaç gün gözlem altında tutulacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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