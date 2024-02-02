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Ağrı Dağı'nda Yaban Hayvanları İçin Buğday Bırakıldı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Yaban Hayvanları İçin Buğday Bırakıldı

Ağrı Dağı\'nda Yaban Hayvanları İçin Buğday Bırakıldı

Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılay gönüllüleri tarafından 800 kilogram buğday bırakıldı. Bu çalışma, yaban hayvanlarının kış aylarında aç kalmaması için yapıldı.

02.02.2024 11:19
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Ağrı'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile Türk Kızılay gönüllüleri, Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bıraktı.

Türkiye'nin 5137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı eteklerinin karla kaplı olması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

DKMP ekipleri de yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında aç kalmaması için Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi işbirliğiyle çalışma başlattı.

Ekipler ile gönüllüler bu kapsamda, araçlarla Ağrı Dağı'nın eteklerine gitti. 2 bin rakıma çıkan ekipler, burada karla kaplı araziye 800 kilogram buğday serpti.

Gönüllülerden İlayda Kaya, yaban hayvanlarının kışın yiyecek bulmakta zorlandığına işaret ederek, bu nedenle böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaya, DKMP Şube Müdürü Niyazi Azgın, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin de katıldı.

Ekiplerin doğadaki bu çalışması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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