Ağrı Dağı'ndaki Zorlu Tırmanış

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Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar yoğun karda zor anlar yaşadı

AĞRI - 4 mevsim dağcıları ağırlayan Ağrı' Dağı'nda yoğun kar yağışı görüldü, dağcılar zor anlar yaşadı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, bölgede etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle zirve tırmanışında zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi ve kar kalınlığının yükselmesiyle tırmanışa ara veren dağcılar zor şartlara rağmen tırmanışa devam etme kararı aldı.