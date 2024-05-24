Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Shakespeare'in Romeo ve Juliet Oyununu İngilizce Sahneledi - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Shakespeare'in Romeo ve Juliet Oyununu İngilizce Sahneledi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Shakespeare\'in Romeo ve Juliet Oyununu İngilizce Sahneledi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Romeo ve Juliet'in aşk hikayesini konu alan tiyatro oyununu İngilizce olarak sahneledi. Öğrencilerin performansı davetlilerden büyük beğeni topladı ve etkinlik başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

24.05.2024 14:21
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerince, İngiliz yazar William Shakespeare'in tiyatro oyunu "Romeo ve Juliet" İngilizce sahnelendi.

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, iki düşman ailenin birbirini seven gençleri Romeo ve Juliet'in aşk hikayesini konu alan oyunu, Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu

Kostümlerini giyerek sahneye çıkan öğrencilerin İngilizce performansları, davetlilerden beğeni topladı ve sık sık alkışlandı.

Fakültenin dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, yaptığı konuşmada, öğrencilerin ikinci defa aynı oyunu İngilizce sahnelediğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden ve etkinliğin çok başarılı olduğunu dile getiren Kayserili, "Aralık ayında bir kez daha bu tiyatro oyununu organize etmiştik. Seyircilerin fazla olması bizi mutlu etti. Üniversite içerisinde bölümümüzün adını duyurabilecek güzel bir etkinlik yapıyoruz. Salondaki herkesin yüzünde heyecan ve mutluluğu hissediyoruz." dedi.

Kayserili, bu oyunu her dönem en az bir kez sahnelemek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

İbrahim Çeçen, Ağrı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Shakespeare'in Romeo ve Juliet Oyununu İngilizce Sahneledi - Son Dakika

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