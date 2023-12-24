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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuk sporculara istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuk sporculara istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., çocuk sporculara istismarda bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Erkan K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuk sporculara istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı
24.12.2023 - 00:42,
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AĞRI İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., çocuk sporculara istismarda bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Erkan K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K.'nın, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismarda bulunduğu belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan K.'nın cep telefonu ile çocuk sporculara yazdığı müstehcen yazışmalar da yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine Erkan K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara istinaden Valiliğimizce açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bahse konu olayla ilgili; ilimizde görev yapan il müdür vekili hakkında ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanılmış olup adli soruşturma neticesinde 23 Aralık 2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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