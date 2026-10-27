Ağrı Patnos'ta virajı alamayan araç takla attı, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta virajı alamayan araç takla attı, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

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Ağrı Patnos\'ta virajı alamayan araç takla attı, 3\'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Muş Malazgirt'ten Van Erciş'e düğün davetiyesi götüren hafif ticari araç virajı alamayıp takla attı; kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Ailenin Muş'un Malazgirt ilçesinden Van Erciş'e düğün davetiyesi götürdüğü öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra, Patnos Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Muş Malazgirt'ten yola çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, virajı alamayıp takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Takla atan araçtaki 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailenin Muş'un Malazgirt ilçesinden Van Erciş'e düğün davetiyesi götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiMalazgirt3. SayfaPatnosGüncelErcişÇocukAğrıVanMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta virajı alamayan araç takla attı, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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