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Ağrı Valisi ve Öğretmen Eşi, Çocukları Okula Kazandırıyor - Son Dakika
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Ağrı Valisi ve Öğretmen Eşi, Çocukları Okula Kazandırıyor

Ağrı Vali Mustafa Koç'un öğretmen eşi Neslihan Gül Koç ile meslektaşları, çeşitli nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen çocukları aile ziyaretleriyle yeniden okula kazandırıyor. Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, evlerinde ziyaret edilen çocuklardan 853 öğrenci yeniden okula kazandırıldı. Proje sayesinde çocukların eğitim haklarına ulaşılması ve geleceklerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ağrı Valisi ve Öğretmen Eşi, Çocukları Okula Kazandırıyor
06.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:27
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Ağrı Vali Mustafa Koç'un öğretmen eşi Neslihan Gül Koç ile meslektaşları, çeşitli nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen çocukları yaptıkları aile ziyaretleriyle yeniden okula kazandırıyor.

Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okula devam edemeyen çocuklar için bir süre önce "Okulum Beni Bekler Projesi" projesi hayata geçirildi.

İbrahim Çeçen Vakfının da destek verdiği proje kapsamında yürütülen çalışmada, 3 ayda evlerinde ziyaret edilen çocuklardan 390'ı kız, 853 öğrenci yeniden okula kazandırıldı.

Son olarak uzun süredir çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan Leyla ve Bilal kardeşlerin ailesiyle görüşüp ikna eden öğretmenler, öğrencileri yanlarına alarak araçla Cemil Meriç Ortaokuluna getirip sınıflarına yerleştirdi.

Vali Koç'un öğretmen eşi Neslihan Gül Koç, gazetecilere, eğitimin sadece bireyin kendi başarısını sağlamaktan ziyade toplumun gelişmesi ve refaha ulaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Eğitimi çok önemsediklerini ifade eden Koç, "Ağrı'ya geldiğimizde öğretmen olduğumdan dolayı da ilk olarak önceliklerimiz arasına eğitimi aldık ve sınıflarımız ile okullarımıza baktığımızda Ağrı'nın büyük sıkıntılarından birinin devamsızlık sorunu olduğunu gördük ve bu noktada harekete geçtik." dedi.

"Şube, okul, ilçe ve il komisyonları kurduk"

Koç, devamsızlık yapan öğrencilerin okula neden gelmediklerini araştırarak bir yol haritası çizdiklerini anlattı.

Çocukların yeniden eğitim yuvalarına kavuşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve buna ara vermeyeceklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Şube, okul, ilçe ve il komisyonları kurduk. Bu noktada saha çalışmaları yaptık. Velilerimizi ziyaret ettik. Bu çocukların okula hangi sebeplerden gitmediğini tespit ettik. 2023 Ekim ayı itibarıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 853 öğrenciyi tekrar okula kazandırdık. İl genelinde komisyonlarımızın, öğretmenlerimizin, bizlerin yapmış oldukları çabalarımızın karşılığında 853 yavrumuzu ait oldukları yere, okullarına geri kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."

Bu çalışmalarda kaymakamların, kaymakam eşlerinin, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin, ARGE birimi ile öğretmenlerin de destek verdiğini dile getiren Koç, bir çocuğun hayatına dokunmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

"Eğitim haklarından mahrum kalan yavrularımıza ulaşıp köprü vazifesi kurmak istedik"

Eğitimin her çocuğun en temel kutsal haklarından biri olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Bu projeyle çeşitli sebeplerle eğitim haklarından mahrum kalan yavrularımıza ulaşıp köprü vazifesi kurmak istedik. Velilerimizden, hemşehrilerimizden, bu köprüde bir tuğla olmalarını bekliyoruz. Onlardan katkılar bekliyoruz. Çünkü bir katkı, aydınlık yarınlarımızın mimarı olan güzel gençlerimizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Biz buna inanıyoruz çünkü umudumuz gençlerimizdir. Bugün bu noktada 2 kardeş yavrumuzu daha okula kazandırdık."

Koç, çocukları sadece okula kazandırmakla kalmayıp onların yaşayabileceği sıkıntıların da farkında olduklarını belirterek, "Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Gerek rehber öğretmenler, gerekse okul müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Öğrencilerimizin sıkıntıları olduğunda ya da içlerindeki potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceğimiz ile alakalı desteklerimiz sonuna kadar devam edecektir. Ben Ağrı'da 4 sene öğretmenlik de yaptım. Öğrencilerin ne yapabileceğinin farkındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Okula tekrar başlamanın mutluluğunu yaşayan Leyla İlhan ise okula her gün gidip ders çalışmak istediğini ve ileri de müdür olmayı hedeflediğini söyledi.

Bilal İlhan da yeniden okula kavuşmasında emek gösteren Koç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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