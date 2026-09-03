Agro Bodrum Rotası\'nda tabela montajları tamamlandı, saha gezisi yapıldı

(MUĞLA) - Bodrum'un kırsal, tarımsal ve gastronomik zenginliklerini öne çıkaran Agro Bodrum Rotası, tamamlanan tabela ve yönlendirme levhalarıyla daha görünür ve erişilebilir hale geldi.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Kaymakamlığı ve TÜRSAB iş birliğiyle yürütülen agro-turizm projesi kapsamında BODTO'nun destekleriyle Agro Bodrum üzerindeki tüm destinasyonlarda tabela ve yönlendirme levhalarının montaj çalışmaları tamamlandı.

Görünürlüğü artan rotadaki son durumu yerinde incelemek amacıyla Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, BODTO Meclis Üyesi Toros Demirdöven ve Konaklama Komitesi Başkanı Yasemin Akpınar Çiftlik Mahallesi'nden Karaova'ya uzanan hat üzerinde saha gezisi gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖMERİLERİ DE DİNLENDİ

Projenin geliştirilmesi ve rotadaki mevcut durumun tespiti amacını taşıyan gezi programında heyet; zeytinyağı fabrikaları, üzüm bağları, halı dokuma atölyeleri, Garaova Tarım Parkı ile İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Yerel üretim süreçlerini de yerinde gözlemleme fırsatı bulan heyet, Bodrum'u deniz-kum-güneş algısının ötesinde dört mevsim yaşayan bir destinasyon kılacak adımları değerlendirdi.

Ayrıca köy yaşamı, geleneksel halıcılık, organik tarım ve yerel tohum çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Program kapsamında köy kahvesinde bölge sakinleriyle bir araya gelen heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.